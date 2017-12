Spotify: Das habt ihr die letzten 12 Monate gehört

Über die Webseite Wrapped bietet euch Spotify euren musikalischen Jahresrückblick an. Ihr müsst euch dafür nur mit eurem Account anmelden. Dann wird euch eine Statistik zu eurem Hörverhalten angezeigt. Aufgeführt wird etwa, wie viele Minuten ihr Musik gehört habt. Zudem seht ihr, wie viele Songs, Künstler und Genres ihr abgespielt habt. Ebenfalls dabei sind eure Top-Tracks und -Interpreten. Diese werden euch aber erst nach einem kleinen Quiz angezeigt, in dem ihr sie unter mehreren Künstlern und Liedern selbst erraten könnt. Falls ihr richtig liegt, könnt ihr euch über die gute Selbsteinschätzung freuen – einen Gewinn gibt es aber nicht.

Passendes Produkt Blau Super Special L

Deutschland mag Ed Sheeran

In einer Pressemitteilung hat Spotify angegeben, welche Songs und Künstler in Deutschland 2017 am häufigsten gehört worden sind. Bei den männlichen Interpreten steht Ed Sheeran an der Spitze, der weltweit offenbar 45 Millionen Hörer pro Monat für seine Songs begeistern kann. Auf Platz zwei der Top-Künstler hat es hierzulande RAF Camora geschafft, danach kommen Bonez MC, Kollegah und The Chainsmokers. Auf dem ersten Platz der weiblichen Interpreten befindet sich hierzulande Sia, gefolgt von Rihanna, Selena Gomez, Dua Lipa und Nicki Minaj.

Der meistgestreamte Song in Deutschland ist "Shape of You", das meistgehörte Album "Divide" – beides von Ed Sheeran. Den zweiten Platz bei den Top-Tracks hat hierzulande "Despacito" im Remix von Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber erreicht, an dritter Stelle folgt "Unforgettable" von French Montana. Bei den Alben kommt an Position zwei "Palmen aus Plastik" von Bonez MC und auf Platz drei "Sampler 4" von 187 Strassenbande. Wie viele Minuten Spotify habt ihr dieses Jahr gehört? Welcher Künstler und Song ist bei euch auf Platz eins gelandet?