Spotify: Diese Songs haben euch 2018 ins Schwitzen gebracht

Viele Sportler verbinden ein schweißtreibendes Training mit motivierender Musik. Alleine auf Spotify gibt es mehr als 43,5 Millionen Workout-Playlists. Welche Songs beim Sport offenbar am meisten motivieren, hat der Streaming-Dienst nun bekannt gegeben.

Die beliebtesten Workout-Songs, die Spotify-Hörer in 2018 durch ihre Trainingseinheiten begleiteten, sind "God's Plan" und "Nice For What" von Drake, "I Like It" von Cardi B, "'Till I Collapse" von Eminem sowie der Dua-Lipa-Song "One Kiss". Das Lied von Eminem ist zugleich im dritten Jahr hintereinander der am häufigsten gehörte Motivations-Song in der Kategorie "Top Workout-Songs aller Zeiten weltweit". An zweiter Stelle folgt "Lose Yourself".

Rap dominiert

Die beiden Klassiker von Eminem, die bereits 2002 und 2009 veröffentlicht wurden, hören auch die Deutschen beim Sport am liebsten. Insgesamt wird die Top 10 der Top Workout-Songs aller Zeiten hierzulande von viel Rap-Musik dominiert. Nur ein bisschen Nu-Metal und Rock mischen sich dazwischen.

Top Workout-Songs aller Zeiten in Deutschland

Eminem – ‘Till I Collapse

Eminem – Lose Yourself - From "8 Mile" Soundtrack

Fort Minor – Remember The Name (feat. Styles Of Beyond)

Papa Roach – Last Resort

JAY Z – Numb / Encore

DMX – X Gon' Give It To Ya

Kanye West – Stronger

Kanye West – POWER

Roy Jones Jr. – Can't Be Touched (feat. Mr. Magic & Trouble)

2 Chainz – We Own It (Fast & Furious)

Eiskalte Musik zum Eisbad

Aktive streamen die Workout-Playlists am häufigsten im Juli, im November dafür umso seltener. Laut Spotify gehören zudem Kryotherapie beziehungsweise ein Eisbad zu den am stärksten wachsenden Workout-Trends. Bei diesen lassen sich die Sportler passenderweise von eiskalten Liedern begleiten: "Ice Ice Baby" (Vanilla Ice), "Cold As Ice" (Foreigner), "Ice Bath" (Xolo).