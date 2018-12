Spotify: Euer persönlicher Jahresrückblick ist da

Wie viele Stunden habt ihr 2018 auf Spotify zugebracht? Von welchen Künstlern konntet ihr gar nicht genug bekommen? Welches Genre war bei euch am beliebtesten? Der Streaming-Dienst liefert euch die persönlichen Antworten auf diese Fragen – mit einer speziellen Webseite.

Wie schon im vergangenen Jahr könnt ihr euch auch im Dezember 2018 über Spotifywrapped einen personalisierten Jahresrückblick erstellen lassen. Dafür müsst ihr die Seite mit eurem Account verknüpfen – und erhaltet dann einen ausführlichen Überblick zu euren Hörgewohnheiten im vergangenen Jahr. Dann erfahrt ihr auch, ob ihr an die 80.000 Minuten herankommt, die manche Nutzer laut Boy Genius Report 2018 mit dem Service verbracht haben.

Erweitert euren Horizont

SpotfyWrapped bietet euch in diesem Jahr etwas Besonderes an: So könnt ihr dank des sogenannten "Tastebreakers" mit euren Gewohnheiten brechen. Der Spotify-Algorithmus stellt euch eine Liste mit Songs von Künstlern und aus Genres zusammen, die ihr normalerweise nicht hört, die euch aber trotzdem gefallen könnten. "Starte 2019 mit einer Erweiterung deines Horizonts" schreibt der Anbieter dazu.

Erst kürzlich hat Spotify eine allgemeine Hitliste für das Jahr 2018 veröffentlicht. Demnach wurde in den letzten 12 Monaten das Lied "In My Mind" von Dynoro und Gigi D'Agostino am häufigsten gestreamt. Insgesamt wurde das Jahr in Deutschland offenbar vor allem von Rap dominiert. Die Ärzte haben es noch nicht in die Bestenliste geschafft – erst seit Mitte November sind die Songs der Punkband bei Spotify, Apple Music und Co. zu finden.