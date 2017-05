Spotify führt Strichcodes zum schnelleren Teilen von Songs ein

Spotify hat ein neues Feature zu bieten, mit dem Ihr Empfehlungen für Songs, Künstler und Alben noch schneller mit Freunden teilen könnt: Codes. Die grafischen Links zum Abfotografieren sind schon jetzt überall in Spotify zu finden, wie TechCrunch berichtet.

Spotify kopiert mit dem neuen Feature im Grunde die Snapcodes von Snapchat, doch ist das ja nicht weiter schlimm, solange sich damit das Erlebnis für den Nutzer verbessert. Musstet Ihr vorher zum direkten Teilen eines Songs, einen Link per Messenger an Euren Kontakt senden, den der dann im Browser öffnete, wodurch sich dann wiederum Spotify startete, geht dies nun sehr viel einfacher: Ihr tippt über dem Song in Spotify auf die drei Punkte und seht den Code. Euer Kontakt tippt auf die Kamera in der Suche und fotografiert den Code ab – fertig, die Musik läuft.

Mehr Möglichkeiten zum Teilen

Die Codes könnten mit der Zeit aber noch mehr praktische Eigenschaften entwickeln. Möchte ein Musik-Label beispielsweise Werbung für einen Künstler machen, kann es den vergleichsweise ansprechenden Strichcode auf ein Plakat drucken. So müssen später keine langen Adressen zu den Webseiten der Künstler abgetippt oder Social Media-Profile angesteuert werden und Nutzer können in Sekundenschnelle einen Song starten und sich einen ersten Eindruck verschaffen.

Auch auf Webseiten könnten die Codes mit Empfehlungen für Songs, Alben und Künstler einfach eingebunden werden. TechCrunch sieht hier etwa das gleiche Potenzial wie für die Snapcodes, die mittlerweile beispielsweise auch in Profilbilder bei Twitter eingebaut werden. Womöglich drucken junge Künstler, die ihre Arbeit bewerben möchten, in Zukunft sogar Codes auf Shirts und andere Kleidungsstücke.