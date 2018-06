Spotify: Hardware-Entwicklung ist offenbar weit vorangeschritten

Arbeitet Spotify an eigener Hardware? Die Gerüchte halten sich hartnäckig und nun gibt es einen weiteren konkreten Anhaltspunkt. Das Unternehmen hat sich bei der US-Zulassungsbehörde FCC registriert, wie Variety berichtet.

Spotify kann nun theoretisch eigene Hardware zur Prüfung anmelden, so das Magazin. Entsprechende Anträge liegen bislang allerdings nicht vor. Die amerikanische Behörde untersucht Geräte, die kabellose Netzwerken nutzen, vor ihrem Marktstart und gibt sie für den Verkauf in den USA frei. Spotify selbst war angeblich nicht für einen Kommentar zu erreichen.

Produkte fürs Auto?

Die Gerüchte, das Unternehmen würde an einem Musik-Player fürs Auto arbeiten, gibt es bereits seit einiger Zeit. Den größten Hinweis lieferte Spotify dabei selbst, als Abonnenten des Streaming-Dienstes offenbar versehentlich spezielle Angebote für ein Gerät angezeigt wurden, das speziell für den Gebrauch im Auto entwickelt wird. Auch weitere Indizien sprechen dafür, dass Spotify an Hardware für unterwegs arbeitet: Einige Nutzer durften in der App eine Sprachsteuerung testen und die Entwickler experimentierten mit einem "Driving Mode".

Laut Variety schauen die Projektverantwortlichen aber auch in andere Bereiche. Demnach hat Spotify in den letzten Jahren ein internes Hardware-Team aufgestellt. In Jobbeschreibungen aus 2017 hieß es, Mitarbeiter würden für die Entwicklung von Geräten gesucht, die der Pebble Watch, Amazon Echo und den Snap Spectacles ähneln. Anfang dieses Jahres machte sich das Unternehmen dann auf die Suche nach Projektmanagern, die sich unter anderem um die Fertig- und Vermarktung von Hardware kümmern sollen.