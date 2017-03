Spotify hat jetzt über 50 Millionen zahlende Abonnenten

Spotify erreicht einen neuen Meilenstein: Wie der Musik-Streaming-Anbieter am 2. März 2017 mitteilte, haben mittlerweile auf der ganzen Welt über 50 Millionen Nutzer ein Abonnement abgeschlossen. Damit weist das Unternehmen seinen ärgsten Konkurrenten Apple Music in die Schranken – zumindest vorerst.

Im September 2016 habe Spotify noch 40 Millionen zahlende Kunden gehabt, berichtet Reuters; mit nun 50 Millionen sei das Unternehmen innerhalb der letzten sechs Monate um stolze 25 Prozent gewachsen. Trotz des großen Zuwachses an Abonnenten ist der Streaming-Anbieter mit Hauptsitz in Stockholm aber offenbar immer noch nicht profitabel. Der Grund dafür sei, dass die möglichen Profite reinvestiert werden, um international weiter zu wachsen.

Hi-Fi-Qualität schon bald?

Apple Music komme (mit Stand Dezember 2016) aktuell auf ungefähr 20 Millionen Kunden. Allerdings hat Apple seinen Streaming-Dienst erst vor knapp zwei Jahren gestartet; Spotify hingegen gibt es bereits seit 2008. Demnach hat die Apple-Konkurrenz ein größeres Wachstum vorzuweisen, was vermutlich auch mit dem Apple-Ökosystem zu tun hat, da der Preis für ein Abonnement bei beiden Anbietern ähnlich hoch ist und somit eher weniger ins Gewicht fallen dürfte.

Gerade erst machte das Gerücht die Runde, dass Spotify in Zukunft ein "Hi-Fi-Abonnement" anbieten will, bei dem Nutzer Songs in CD-Qualität streamen können – einige Nutzer durften das Angebot offenbar bereits in einem begrenzten Rahmen testen. Wie viel das Anhören von Liedern in hoher Qualität letztendlich kosten soll, steht aber noch nicht fest.