Spotify hebt gesellschaftliche Themen stärker hervor

Playlisten zu Themen wie Gleichberechtigung: Spotify hat mit "Amplify" eine neue Drehscheibe geschaffen, um bestimmte gesellschaftliche Themen in den Fokus zu rücken. Zum Start steht das Thema "Weltfrauentag" im Fokus.

Mit dem Feature will Spotify bestimmten gesellschaftlichen Gruppen Aufmerksamkeit verschaffen, berichtet The Verge. So seien für Amplify etwa Themengebiete wie geistige Gesundheit, Immigration, Gleichberechtigung und die Rechte der LGBTQ-Bewegung geplant. Amplify ist in verschiedene Bereiche unterteilt, so zum Beispiel "Ikonen & einflussreiche Persönlichkeiten", "Aufstrebende Bewegungen" und "Ihre Geschichte". In jedem Bereich finden sich zum Thema passende Playlisten und Podcasts.

Mit Songs die Welt verbessern

Zum Start ist Amplify in den USA und Kanada verfügbar, wie das Digital Journal berichtet. Im Mittelpunkt steht thematisch zunächst der Weltfrauentag: So gibt es zum Beispiel Playlisten zu Frauen im Hip Hop, Indie oder Folk. In einem Brief an Investoren beschreibt Spotify-CEO Daniel Ek das Konzept von Amplify: Nutzer sollen sich als Teil "des großen Ganzen fühlen können." Das Unternehmen glaube, dass es die Welt verbessern könne – Stück für Stück mit je einem Song.

