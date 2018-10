Spotify ist ab sofort auf Smartwatches mit Wear OS verfügbar

Beim Joggen Musik über Spotify hören – für Nutzer eines Wearables mit Wear OS war dies bislang nur über Umwege möglich. Ab sofort gibt es aber eine Lösung: Der Musik-Streaming-Dienst hat eine offizielle App herausgebracht, die das Betriebssystem für Wearables unterstützt.

Über die Spotify-App für Wear OS könnt ihr "einfach auf zuletzt gehörte Songs und Podcasts zugreifen", schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung zum Start. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Favoriten zu markieren und smarte Lautsprecher zu steuern. Für letztgenannte Funktion steht euch das Feature "Spotify Connect" zur Verfügung. Der Musik-Streaming-Anbieter verspricht außerdem, die App für Wearables kontinuierlich zu verbessern.

Auf Fenix 5 Plus auch offline

Spotify hat sich zudem mit Hardware-Herstellern zusammengetan, um die Verbreitung der neuen App zu fördern. Auf manchen neuen Smartwatches mit Wear OS ist die Anwendung deshalb bereits vorinstalliert. Dazu gehören zum Beispiel alle mobilen Geräte von Fossil der vierten Generation und die Reihe "Access Runaway" von Michael Kors.

Erst kürzlich gab es eine Neuerung für Spotify, die ebenfalls mit der Nutzung am Handgelenk zu tun hat: Seit Anfang Oktober 2018 unterstützt etwa die Garmin Fenix 5 Plus den Musik-Streaming-Dienst. Mit der Smartwatch könnt ihr Songs auch offline hören, was gerade für Sportler ein nützliches Feature ist. Seit Mitte Oktober gelten für den Service in Deutschland neue Geschäftsbedingungen. Alles, was ihr zu den AGB wissen müsst, haben wir für euch zusammengetragen.