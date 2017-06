Spotify kommt in den Facebook Messenger und Windows Store

Die Musik-Streaming-App Spotify wird flexibler: Das Unternehmen erweitert seine Funktionalität und Verfügbarkeit. Der Dienst hält Einzug im Facebook Messenger und Windows Store. Kunden sollen Musik, Hörbücher und Podcasts überall und jederzeit genießen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Windows Store vermeldet unter den Betriebssystemen Windows 10 und 10 S einen Neuzugang: Die Spotify-App steht erstmals in allen 60 Ländern, in denen der Musik-Streaming-Service aktiv ist, zum Download bereit. Besonders Nutzer von Geräten mit Windows 10 S, wie den Surface-Laptops, dürfte die Nachricht erfreuen, da sie nur Anwendungen installieren können, die im offiziellen Store angeboten werden. Unter Windows 10 wird das Anniversary Update vorausgesetzt. Es handelt sich allerdings nicht um eine Universal Windows App und auch wird Anwendung nicht von Windows Mobile oder der Xbox One unterstützt.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Playlists gemeinsam im Facebook-Messenger erstellen

Im Facebook Messenger erstellt Ihr mit Euren Freunden fortan eine kollaborative Spotify-Playlist und könnt diese direkt in der Messaging-App gemeinsam bearbeiten. Heißt: Ihr kreiert eine Playlist, teilt diese im Gruppen-Chat und andere Teilnehmer können ihre Lieblingssongs hinzufügen, indem sie neben dem Texteingabefeld auf das blaue Pluszeichen tippen.

Praktisch: Andere Chat-Partner können neue Tracks auch dann hinzufügen, wenn sie selbst kein Spotify-Konto haben. Das neue Feature kann unter anderem dann praktisch sein, wenn Nutzer für eine Feier rasch eine gemeinsame Playlist basteln wollen.