Spotify kürt die besten Songs für und auch gegen den Valentinstag

Es gibt nicht nur eine passende App für jede Situation, sondern auch passende Musik. Der Streaming-Dienst Spotify serviert uns nun angesichts des Valentinstages aber nicht einfach nur die beliebtesten Love Songs, sondern gleich mehrere Toplisten, die auf ihre eigene Art aber dennoch passen könnten.

Die "Top Global Sex Songs" werden so zum Beispiel vom kanadischen R&B-Künstler The Weeknd dominiert. Mit "Earned it", welches auch zum "Fifty Shades Of Grey"-Soundtrack zählt, "Often" und "The Hills"belegt er hier Platz eins, drei und zehn. Jeremih ist mit "Birthday Sex" ebenfalls auf dem Treppchen der von Spotify prämierten Top Sex Songs.

Nicht jeder mag den Valentinstag

Wer mit der Liebe derzeit eher zu kämpfen hat, den könnte die Liste der "Top Global Heartache Songs" interessieren. Angeführt von Sam Smith mit "Too Good At Goodbye", Adele mit "Someone Like You" und Passengers "Let Her Go" finden sich hier einige Songs, die offenbar besonders beliebt sind, wenn das Herz schmerzt.

Zu Guter Letzt gibt es neben den üblichen "Top Love Songs" auch die "Top Global Anti-Valentines Songs". Sie sollen besonders bei denjenigen gut ankommen, die nichts auf Blumen, Geschenke und Co. zum Valentinstag geben und womöglich lieber ihre Unabhängigkeit als ihre Liebesbeziehung feiern möchten. Die Top drei belegen hier zum Beispiel TLC mit "No Scrubs", Kelly Clarkson mit "Since U Been Gone" und Beyoncé mit "Single Ladies (Put a Ring on it).