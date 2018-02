Spotify nun mit mehr Retro-Gaming-Musik: Songs zu Arkanoid, Darius und Co.

Musik aus Spiele-Klassikern über Spotify anhören – das ist ab sofort für eine ganze Reihe an Games möglich. Wer also zum Beispiel unterwegs nicht auf den originalen Sound von "Arkanoid" verzichten möchte, braucht sich keine Sorgen über fehlende Songs zu machen.

Das japanische Sound-Team Zuntata feiert derzeit seinen dreißigsten Geburtstag, wie PlayStation Info berichtet. Zu diesem Anlass hat das Unternehmen die Musik aus zahlreichen Spiele-Klassikern auf Spotify zur Verfügung gestellt. Dazu gehören Games wie "Darius, The Ninja Warrior", "Arkanoid" und auch "Puzzle Bobble". Das Unternehmen hat Musik für Spiele aus den Bereichen Konsole, Arcade und Mobile produziert.

Über 3000 Songs

Insgesamt stehen für euch auf Spotify über 3000 Songs von Zuntata zum Streamen bereit. Alternativ könnt ihr die Musik aber auch über iTunes, Apple Music und Amazon beziehen. Somit könnt ihr die Soundtracks der legendären Spiele jederzeit anhören – egal, wo ihr gerade seid oder was ihr gerade macht.

Dass die Songs der alten Spiele auch heute noch Relevanz besitzen, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie. Demnach prägt sich der Musikgeschmack der meisten Menschen in der Jugend aus – und ändert sich anschließend kaum noch. Entsprechend dürften sich tatsächlich viele Spotify-Nutzer über den Klang von "Arkanoid" freuen. In Zukunft könntet ihr die Songs von Zuntata vielleicht auch über neue Hardware anhören: Gerüchten zufolge arbeitet der Streaming-Anbieter an einem eigenen smarten Lautsprecher.