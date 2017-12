Spotify Premium ist aktuell reduziert

Das Abonnement Spotify Premium günstiger kriegen: Derzeit könnt Ihr den Top-Account des Musik-Streaming-Dienstes günstiger bekommen als sonst. Falls Ihr mit dem Gedanken des Erwerbs spielt, solltet Ihr Euch nicht zu viel Zeit lassen – das Angebot gilt nur bis Ende 2017.

Derzeit kostet Spotify Premium für ein Jahr lediglich 99 Euro, wie Winfuture berichtet. Das ist günstiger als die üblichen 10 Euro pro Monat, da ihr auf das ganze Jahr gerechnet knapp 20 Euro sparen könnt. Allerdings ist das Angebot nur bis zum 31. Dezember 2017 verfügbar – und gilt nur für den Zeitraum von 365 Tagen. Anschließend müsst ihr wieder 10 Euro pro Monat zahlen, sofern ihr nicht vorher gekündigt habt.

Nicht für alle interessant

Spotify Premium ist im Gegensatz zu der kostenlosen Version des Streaming-Dienstes werbefrei. Ein weiterer Vorteil des Premium-Abos: Ihr könnt die Songs mit höherer Soundqualität streamen. Wenn Ihr Student oder Neukunde seid oder Spotify mit der ganzen Familie nutzt, bietet euch das Unternehmen allerdings Tarife, die unter Umständen lohnenswerter sind als das aktuelle Angebot.

Spotify versucht seit geraumer Zeit, seine Dienste in Profit umzuwandeln – was sich als problematisch herausstellt, nicht zuletzt wegen der starken Konkurrenz. Wenn ihr wissen wollt, was den Anbieter von Konkurrenten wie Apple Music und Deezer unterscheidet, werdet ihr in der Übersicht von Jan fündig.