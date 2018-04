Spotify: So könnte die neue Benutzeroberfläche aussehen

Sieht so die neue Benutzeroberfläche von Spotify für kostenlose Accounts aus? Der Musik-Streaming-Dienst testet offenbar derzeit ein verändertes Aussehen für seine App. Eine kleine Anzahl an Nutzern kann die Änderungen angeblich bereits ausprobieren.

Kern der Änderungen ist zum Beispiel die Möglichkeit, Songs auf Wunsch in bestimmten Playlisten in der aufgeführten Reihenfolge abzuspielen, berichtet The Verge. Damit würde das Gratis-Angebot von Spotify dem kostenpflichtigen Premium-Service ähnlicher werden. Bislang können Playlisten in der Gratis-Version nur im Shuffle-Modus abgespielt werden, sodass Songs in einer zufälligen Reihenfolge ertönen. Spotify wollte sich nicht offiziell zu den Neuerungen der Benutzeroberfläche in der App äußern.

Smarter Lautsprecher noch im April?

Erst kürzlich gab es ähnlich lautende Berichte zu Änderungen in Spotify: So soll es zum Beispiel auch mit einem Gratis-Account einfacher werden, auf Playlisten zuzugreifen. Langfristig will der Service aber weiterhin erreichen, dass die Nutzer mit einem kostenlosen Account auf einen zahlungspflichtigen umsteigen. Allerdings steht für 2018 auch Wachstum auf dem Programm: Ende des Jahres will das Unternehmen insgesamt 203 Millionen Nutzer vorweisen können.

Derweil gibt es weiterhin Gerüchte zu eigener Hardware von Spotify: So soll das Unternehmen an einem smarten Lautsprecher arbeiten, um damit Amazon Echo, HomePod und Co. Konkurrenz zu machen. Dieser könnte bereits im April 2018 vorgestellt werden. Gleichzeitig könnte auch ein Musik-Player für die Nutzung im Auto in Arbeit sein – es bleibt also spannend rund um den aktuell größten Musik-Streaming-Anbieter der Welt.