Spotify soll an eigenem smarten Lautsprecher arbeiten

Spotify arbeitet offenbar an eigenen Lautsprechern

Spotify plant womöglich eine Überraschung, zumindest deuten Stellenangebote des Musik-Streaming-Anbieters darauf hin. Die gesuchten Fachkräfte sollen nämlich eindeutig nichts mit dem bestehenden Geschäft zu tun haben, sondern sich auf verschiedene Hardware-Produkte konzentrieren.

Bereits im April 2017 sei so laut The Guardian zum Beispiel eine Stellenausschreibung von Spotify veröffentlicht worden, mit der ein "Senior Product Manager" gesucht wurde. Das Besondere an der Stellenbeschreibung: Der Kandidat sollte "die Produktanforderungen für mit dem Internet verbundene Hardware und deren Software definieren".

Aktuelle Jobangebote mit weiteren Hinweisen

Drei neue Stellenausschreibungen fahnden nun nach einem "Operations Manger", einem "Senior Project Manager: Hardware Production" und einem "Project Manager: Hardware Production and Engineering". Im ersten Angebot heißt es zudem explizit: "Spotify ist auf dem Weg, seine ersten physischen Produkte zu entwickeln und den Betrieb für Herstellung, Zulieferung, Verkauf und Marketing auf die Beine zu stellen."

Dem Bericht zufolge wiesen frühere Stellenangebote von Spotify darauf hin, dass der Streaming-Anbieter Interesse an der Entwicklung von Geräten habe, die der Pebble Smartwatch, Amazon Echo und den Snapchat Spectacles-Brillen ähneln. Ob das Interesse an einer Smartwatch und an der Kamera-Brille weiterhin besteht, darf zumindest angezweifelt werden: Pebble wurde von Fitbit übernommen und die Snapchat Spectacles erwiesen sich als Ladenhüter.

Ein smarter Lautsprecher würde aktuell hingegen den Zahn der Zeit treffen und für Spotify auch einem Gegenschlag gegen Apple gleichkommen. Das Unternehmen aus Cupertino hat seinem HomePod und der Apple Watch nämlich zugunsten von Apple Music keinen direkten Spotify Connect-Support zukommen lassen. Nutzer können zwar eingeschränkt auf den Dienst zugreifen aber nur unter Zuhilfenahme ihres Smartphones.