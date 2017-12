Spotify testet neue Like-Funktion

In diesem Artikel

Eine Mitarbeiterin von Mashable UK hat vor Kurzem eine Änderung entdeckt, die die "Dein Mix der Woche"-Playlist " ("Discover Weekly") betreffen soll: Hinter der Titelanzeige eines gerade laufenden Songs zeigte die Desktop-Version der Spotify-App ihr ein kleines Herz und ein Verbotsschild an. Nachdem sie den Cursor darüber platziert hatte, blendete Spotify über dem Herz "Like" ("Gefällt mir") beziehungsweise über dem Schild "Don't Like" ("Gefällt mir nicht") ein.

Like-Button für "Dein Mix der Woche"

Ihre Kollegen konnten die Neuerungen in ihren eigenen Spotify-Accounts aber nicht feststellen. Auf Anfrage der Webseite erklärte Spotify schließlich, dass das Unternehmen tatsächlich ein Like-Feature für die "Dein Mix der Woche"-Playlist teste, ähnlich wie es dies zuvor schon bei der automatisch erstellten täglichen Song-Auswahl ("Daily Mix") gemacht habe. Eine offizielle Ankündigung, ob und wann das Feature für alle verfügbar sein wird, gebe es bislang nicht, weil es sich eben noch in der Testphase befinde.

"Dein Mix der Woche" ist ein beliebtes Feature von Spotify, über das Nutzer jährlich knapp fünf Milliarden Lieder streamen sollen. Viele von ihnen warten offenbar bereits seit Langem darauf, der App über einen Like-Button mitteilen zu können, wie zufrieden sie mit den für sie vorgeschlagenen Songs im Detail sind. Dementsprechend positiv fallen auch die Reaktionen jener aus, die Spotify für den Test "auserwählt" hat.