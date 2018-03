Spotify testet Sprachassistenten – neue Gerüchte zu smartem Lautsprecher

Spotify arbeitet offenbar auch an eigener Hardware

Spotify versucht sich an Sprachassistenz: Offenbar können einige Nutzer des Musik-Streaming-Dienstes bereits per Sprache bestimmte Songs oder Playlisten anwählen. Dadurch erhalten die Gerüchte zu eigener Hardware des Unternehmens neue Nahrung.

"Spiel Hip Hop" oder "Zeig mir das neue Lied von Drake" – eine kleine Zahl an Nutzern kann offenbar aktuell Befehle dieser Art nutzen, um bei Spotify Musik abzuspielen. Wie das Unternehmen gegenüber TechCrunch verlauten ließ, handele es sich dabei derzeit nur um einen Test. Zuerst entdeckt wurde das Feature von Hunter Owens, der über seinen Twitter-Account zeigt, wie die Sprachsteuerung in der App aussehen kann. Ihr findet den Tweet unterhalb des Artikels.

Basis für einen smarten Lautsprecher

Mit einer Sprachsteuerung erleichtert Spotify Nutzern die Bedienung der App in vielen Situationen: so zum Beispiel über Kopfhörer mit Mikrofon beim Sport oder zu Hause beim Kochen, Basteln oder Spielen. Außerdem wird es so künftig leichter, aus den Millionen Songs eine Auswahl zu treffen – indem ihr einfach ein Genre oder einen Künstler benennt.

Eine derartige Sprachsteuerung ist aber zugleich die Grundlage für mögliche eigene Hardware des Unternehmens. Bereits seit einer Weile hält sich das Gerücht, dass Spotify an einem smarten Lautsprecher arbeitet. Dies ist wiederum durchaus wahrscheinlich: So setzt Apple bei seinem HomePod beispielsweise vollständig auf den eigenen Musik-Streaming-Dienst Apple Music und schließt die Konkurrenz aus. Entsprechend ergibt es Sinn, dass Spotify nach Wegen sucht, um seinen Service bei den Nutzern zu etablieren – und gleichzeitig Geld mit Hardware zu verdienen.