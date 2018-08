Spotify wird zum Standard-Musikdienst auf Samsung-Geräten

Spotify und Samsung kooperieren künftig miteinander. Die Streaming-App wird auf Geräten des südkoreanischen Herstellers zum Standard-Musikdienst und soll in viele Dienstleistungen des Unternehmens integriert werden. Auch Samsungs Sprachassistent Bixby spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Partnerschaft zwischen Spotify und Samsung verkündete Spotify-CEO Daniel Ek auf dem Samsung-Event auf dem auch das Galaxy Note 9 vorgestellt wurde. Der Musik-Streaming-Dienst soll künftig "Globaler Musikpartner" von Samsung sein. Konkret bedeutet das: Spotify ist auf neuen Samsung-Geräten bereits installiert und euer Spotify-Account lässt sich so schon bei der Einrichtung verknüpfen.

Spotify wird in Samsung-Apps integriert

Spotify soll auch in Samsung Smart Switch (Tool, um persönliche Daten von alten auf neue Geräte umzuziehen), in die SmartThings-App und in den smarten Lautsprecher Galaxy Home integriert werden. Das würde ermöglichen, dass ihr etwa Spotify-Songs auf mehreren smarten Samsung-Geräten hört und dabei erkannt wird, in welchem Raum ihr euch gerade aufhaltet.

Außerdem soll Spotify weitaus stärker mit Samsungs Sprachassistenten Bixby verknüpft werden, kündigte CEO Ek an. Wenn ihr Bixby künftig nach Musik fragt, wird der Samsung-Assistent bei Spotify suchen, selbst wenn ihr kein Spotify-Nutzer seid. Bixby wird euch entsprechend Songs, Podcasts und Playlists aus der umfangreichen Datenbank des schwedischen Streaming-Dienstes empfehlen. Spotify hat bereits in den vergangenen Wochen einige interessante Integrationen erfahren, etwa in die Android-Uhr von Google.