Spotifys neueste Funktion erstellt Playlisten für Jogger

Läufer können sich mit individuell erstellten Spotify-Playlisten jetzt noch besser motivieren: Je nach Lauftempo und -zeit stellt der Streamingdienst für euch Musik zur Verfügung, die ihr beim Sport hören könnt.

Das Feature ist Teil einer Kampagne von Spotify, dem größten Musik-Streaming-Anbieter, und John Hancock. Der Lebensversicherer sponsert seit 33 Jahren den Boston Marathon und will Läufern in deren Wettkampfvorbereitung einen musikalischen Schub verpassen. Brian Benedik, Head of Advertising Sales bei Spotify, freut sich, dass Spotify genutzt wird, damit sich Sportler auf ihren nächsten Lauf vorbereiten und ihre persönlichen Rekorde brechen können. Die Funktion ist bis zum 20. April 2018 verfügbar.

Unsere Empfehlung o2 Free Fitness Special

In wenigen Klicks zum Lauf-Mix

Für eure Jogging-Playlist wählt ihr auf der Kampagnenseite aus, wie schnell und wie lange ihr laufen möchtet und verbindet euer Spotify-Profil mit der Aktion. Euch wird nun euer persönlicher Musik-Mix angezeigt. Die ausgewählten Lieder basieren auf eurem Trainingsplan und eurem Musikgeschmack. Entsprechende Daten sammelt Spotify aus eurer Musikhistorie.

Alternativ bietet euch der Dienst zahlreiche Playlisten von den Sportlern aus dem John Hancock Elite Athlete Team an. Desiree Linden setzt beim Laufen beispielsweise auf gemütlichen Country, während Shalane Flanagan es mehr mit Eminem, Justin Timberlake, Fat Joe und Beyoncé hält. Sara Hall mag unter anderem flotte, synthetische DJ-Beats und Dathan Ritzenhein liebt es umso lauter: Der drittschnellste US-Marathonläufer aller Zeiten hört beim Sport gern Deuce, Aerosmith und AC/DC.