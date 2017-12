"Star Wars 8": Darum hat sich nach Carrie Fishers Tod nichts geändert

Carrie Fisher ist am 27. Dezember 2016 nach einem Herzanfall im Alter von 60 Jahren verstorben

Ende Dezember 2016 ist die Schauspielerin Carrie Fisher gestorben, die in "Star Wars" schon 1977 die Rolle der Prinzessin Leia gespielt hat. Dieses tragische Ereignis wirkt sich natürlich ebenfalls auf die neue "Star Wars"-Triologie aus, die mit "Das Erwachen der Macht" gestartet ist. Denn eigentlich sollte sie auch im dritten Film mitspielen, was nun nicht mehr möglich ist. Änderungen an "Star Wars 8: Die letzten Jedi" hat Regisseur Rian Johnson dennoch nicht durchgeführt.