"Star Wars 8": Disney will den Film im Weltall zeigen

Vermutlich werden sehr viele Menschen zur Premiere von "Star Wars 8: Die letzten Jedi" am 14. Dezember 2017 in die Kinos stürmen. Aber der Film wird offenbar nicht nur auf der Erde gezeigt: Disney will den neuesten Ableger der Saga wohl auch im Weltraum vorführen – gemeinsam mit der NASA.

Zwischen dem nächsten Kino und der Internationalen Raumstation (ISS) liegen nicht nur tausende Kilometer, sondern auch sehr viel lebensfeindlicher, luftleerer Raum. Deshalb dürfte es für die sich dort aufhaltenden Astronauten wohl nicht gerade ein Kinderspiel sein, "Star Wars 8" auf der Leinwand anzusehen. Verzichten muss die Crew auf den Film jedoch nicht, Disney und die NASA wollen eine Vorführung auf der ISS ermöglichen, wie Mashable berichtet.

Großer Film auf kleinem Bildschirm

Eine große Kinoleinwand wird es auf der Raumstation aber wohl kaum geben. Demnach werden die Astronauten vermutlich eine digitale Kopie von "Star Wars 8" erhalten, die sie auf einem Laptop, einem Monitor oder über einen kleinen Projektor ansehen können, während sie schwerelos durch den Raum treiben. Offen bleibt, ob das Ganze mehr oder weniger bequem als ein flauschiger Kinosessel ist.

Bei "Star Wars 8" wäre es allerdings nicht das erste Mal, dass die ISS-Crew Kinofilme von der Erde erhält. So hat die NASA etwa schon den deutlich realistischeren Science-Fiction-Film "Gravity" in den Weltraum geschickt. In diesem geht es um eine schreckliche Kettenreaktion im Orbit, die sämtliche Raumstationen nacheinander vernichtet. Eine Astronautin (Sandra Bullock) versucht nun, ihrem Schicksal zu entkommen und es zurück auf die Erde zu schaffen. Gut möglich, dass ein Teil der ISS-Mannschaft nach dem Streifen ganz und gar nicht gut schlafen konnte. Da dürfte die Geschichte rund um Rey, Luke Skywalker und Co. deutlich besser für Astronauten geeignet sein.