"Star Wars": Bringt Ewan McGregor sich für den Obi-Wan-Film in Form?

Nicht mal einen Monat nach der Premiere von "Star Wars: Die letzten Jedi" gibt es bereits Gerüchte zu einem weiteren Film der Saga: Ewan McGregor soll angedeutet haben, dass er demnächst wieder als Obi-Wan Kenobi in Erscheinung tritt. Anlass für diese Mutmaßungen ist ein Bild, das seit Kurzem im Netz kursiert.

Das Foto, das unter "Star Wars"-Fans viel Aufsehen erregt hat, zeigt Ewan McGregor im Obi-Wan-Look. Nein – nicht mit Jedi-Kutte und Lichtschwert, aber immerhin mit Vollbart und einer Frisur, die dem Haarschnitt von Luke Skywalkers Mentor in "Star Wars 3: Die Rache der Sith" durchaus ähnelt. Zusammen mit Personal Trainer Tony Horton, der das Bild auch gepostet hat, bringt sich der Schauspieler in einem Fitnessstudio in Form. Laut Movie Web deuten viele Fans das als Hinweis auf McGregors Beteiligung in einem kommenden "Star Wars"-Film.

Ewan McGregor in "Star Wars 9"?

Am naheliegendsten wäre natürlich, dass Ewan McGregor im Obi-Wan-Film die Hauptrolle spielt, der 2020 erscheinen soll. Bisher hat der Schauspieler seine Beteiligung an dem Spinn-off weder bestätigt noch dementiert. Bei den Golden Globe Awards äußerte sich McGregor laut The Hollywood Reporter zu den Gerüchten: "Es gibt viel Gerede und ich würde ihn gerne wieder spielen, aber ich weiß nicht mehr als ihr." Die Produktion des Obi-Wan-Films startet allerdings wohl erst 2019. Wenn McGregor mit dem Foto also tatsächlich auf den Obi-Wan-Film anspielen wollte, könnte das bedeuten, dass die Dreharbeiten doch früher beginnen als erwartet – oder dass er viel Zeit benötigt, um überhaupt wieder in Form zu kommen.

Darüber hinaus bringt Movie Web aber noch eine andere Theorie ins Spiel: Ewan McGregor könnte als Machtgeist im Nachfolger von "Star Wars: Die letzten Jedi" auftauchen. Zwar ist bislang noch nichts über die Handlung von "Star Wars 9" bekannt. Doch es sei denkbar, dass wir Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und Yoda als Machtgeister wieder vereint sehen werden. Natürlich ist das alles rein spekulativ und Ewan McGregor könnte auch einfach nur Vollbart tragen, weil ihm dieser gut zu Gesicht steht. Was meint ihr?