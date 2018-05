Star Wars Day: Snapchat macht euch zu Chewbacca

Die Macht ist mit euch in Snapchat: Die Macher des Messengers nutzen den Star Wars Day, um euch mit neuen Filtern, Stickern und Linsen zu versorgen. Das Highlight unter diesen macht euch ein bisschen haariger – aber so gehört es sich für einen echten Wookie eben.

Am 4. Mai 2018 ist der Star Wars Day – und Snapchat hat für euch eine witzige Bitmoji-Linse mit Chewbacca parat, der euch seine komplexe Sprache beibringt – macht euch aber darauf gefasst, dass nur Han Solo diese Worte wirklich versteht. Ihr werdet aber erst mit der Chewbacca-Gesichtslinse zu einem echten Wookie. Ihr findet den haarigen Schmuggler-Gefährten, indem ihr in der App die Selfie-Kamera verwendet, auf den Screen tippt und ihn aus dem Linsenkarussell auswählt.

Mit Lichtschwert auf der Snap Map

Es gibt zudem ein Lichtschwert für euren Actionmoji. Auf der Snap Map erscheint eure Figur dann mit der Waffe eines Jedi. Ihr müsst aber euren Standort freigegeben, damit das Ganze für eure Freunde sichtbar wird. Nehmt ihr stattdessen ein Bild mit Snapchat auf, erwarten euch Filter, die passend zum Star Wars Day sind.

Die Sticker zum Star Wars Day enthalten Sätze wie "Use The Force" ("Nutze die Macht") oder "May The Force Be With You" (Möge die Macht mit dir sein") – womöglich habt ihr ein paar kreative Ideen, um diese Worte beziehungsweise Sticker in eure Bilder einzubinden. Macht ein Bild mit Snapchat und tippt auf das Sticker-Icon, um diese anzeigen zu lassen.