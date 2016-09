Star Wars: Dritter Stand-Alone-Film für 2020 bestätigt

"Rogue One: A Star Wars Story" kommt im Dezember 2016 in die Kinos

Nachdem uns im letzten Jahr mit "Star Wars VII: Das Erwachen der Macht" der Auftakt der neuen Filme aus der weit entfernten Galaxie erwartete, folgt im Dezember 2016 mit "Rogue One: A Star Wars Story" ein Ableger, der mit einer von der neuen Trilogie losgelösten Geschichte aufwartet. Damit aber noch nicht genug: Insgesamt werden bis 2020 nämlich noch vier weitere Star Wars-Filme produziert.

Im nächsten Jahr steht uns mit "Star Wars VIII" der zweite Teil aus der neuen Hauptgeschichte bevor. 2018 folgt ein eigenständiger Film über die jungen Jahre des Han Solo und 2019 kommt mit "Star Wars IX" das Finale der "neuen Story" ins Kino. Laut Deadline soll Disneys CEO Bob Iger nun in einem Interview verraten haben, dass uns auch 2020 ein Star Wars-Film auf der Leinwand erwarten wird.

"Interesse an Rogue One ist hoch"

So hat Iger berichtet, dass er sich gerade die ersten Ideen für den neunten Star Wars-Film angehört hat und schon ein Autor engagiert wurde, der sich bereits an die Entwicklung eines Stand-Alone-Films im Star Wars-Universum für das Jahr 2020 machen soll. Weitere Details gibt es zum geplanten Projekt noch nicht. Somit ist noch völlig unklar, wo und wann sich das neu angekündigte Star Wars-Werk in der gesamten Geschichte ansiedeln wird.

Zum im Dezember 2016 in die Kinos kommenden "Rogue One" hat Iger ebenfalls ein paar Worte verloren: "Dieser Film passt nicht perfekt in die Skywalker-Saga und wir erwarten keine derart hohen Besucherzahlen wie bei 'Das Erwachen der Macht', doch das Interesse ist hoch". Wer sich mit Rogue One noch nicht auseinandergesetzt hat, kann sich schon einmal den Story-Trailer ansehen. Zumindest "Star Wars VII: Das Erwachen der Macht" hat allein in den USA über 936 Millionen Dollar eingespielt.