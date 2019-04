"Star Wars IX: The Rise of Skywalker": Das verrät der erste Teaser-Trailer

Star Wars kehrt im Dezember 2019 zurück – und bringt offenbar eine Menge bekannter Charaktere mit. Disney hat einen ersten Teaser-Trailer zu Episode 9 veröffentlicht. Darin sehen wir nicht nur Rey wieder.

Der Clip zu "Star Wars 9" feierte seine Premiere im Rahmen der sogenannten "Star Wars Celebration Chicago". Auf der Veranstaltung hat Disney auch den Untertitel des Films bekannt gegeben: "The Rise of Skywalker". In dem knapp zwei Minuten langen Clip (oberhalb dieses Artikels) sehen wir vor allem Rey, die sich in der Wüste auf eine Auseinandersetzung vorbereitet. Darüber ertönt die Stimme von Luke Skywalker mit den abschließenden Worten: "Aber dies ist dein Kampf."

Chewie, Lando, BB-8 – und Palpatine

Anschließend springt Rey mit einem Backflip über einen Tie Fighter. Den darauf folgenden Kampf gibt es im Teaser allerdings nicht zu sehen. CNET zufolge könnte es sich um den sogenannten Tie Silencer von Ren handeln, mit dem Rey durchaus noch eine Rechnung offen hat.

Weiter sehen wir Chewbacca und Lando Callrissian im Millenium-Falken, auch Finn und BB-8 erscheinen für einen kurzen Moment. Der Teaser-Trailer zu "Star Wars 9: The Rise of Skywalker" endet mit einem Lachen, das allgemein als das von Palpatine identifiziert wird.

Doch was bedeutet das alles? Taucht Palpatine in Star Wars 9 wieder auf? Vermutlich wird es in den nächsten acht Monaten zahlreiche Spekulationen geben, vermutet auch Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill auf seinem Twitter-Account. Bis zum 19. Dezember 2019 bleibt Zeit für Theorien – dann startet der neunte Teil im Kino, der die Skywalker-Saga abschließen soll.