"Star Wars: Jedi Challenges": Lenovo bietet dritte Erweiterung kostenlos an

Ab sofort steht die dritte Erweiterung für "Star Wars: Jedi Challenges" zur Verfügung. Das kostenlose Update nennt sich "Dark Side Expansion" und dürfte insbesondere all jenen gefallen, die eine Schwäche für die dunkle Seite der Macht haben.

Denn der Name ist Programm: Mit der "Dark Side Expansion" könnt ihr euch erstmals in "Star Wars: Jedi Challenges" auf die Seite der Sith schlagen. Die Erweiterung ermöglicht euch, in die Rolle von Kylo Ren zu schlüpfen und drei neue Charaktere zu einem Lichtschwert-Duell herauszufordern. In der amerikanischen Pressemitteilung ist außerdem davon die Rede, dass ab heute ein Kylo-Ren-Lichtschwert-Controller erhältlich ist. Ob das auch in Deutschland der Fall sein wird, ist unklar. In der deutschen Pressemitteilung erwähnt Lenovo das Zubehör zumindest nicht.

Passendes Produkt Lenovo Star Wars Jedi Challenges

Kylo Ren gegen Rey

Mögliche Gegner für Kylo Ren sind unter anderem Yoda und Rey, die dem Bösewicht in "Star Wars VIII - Die Letzten Jedi" zuletzt gegenüberstand. Für den Kampf gegen Altmeister Yoda empfiehlt Lenovo den Einsatz von Kylos Machtkraft "Force Pull": Diese erlaubt es euch, seine Spezialfähigkeit zu kontern und ihn für einen Angriff zu euch heranzuziehen.

Eine weitere Neuerung, die das Update für "Star Wars: Jedi Challenges" beihaltet, sind die sogenannten "Ship Battles": Ab sofort könnt ihr im lokalen Mehrspieler-Modus mit Raumschiffen aufeinander losgehen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einem Imperialen Sternzerstörer und einem MC80-Sternenkreuzer der Rebellen. Als Kommandant ist es eure Aufgabe, euch um Turbolasertürme, Verteidigungsschilde, Power Up-Schiffe und Bomberangriffe zu kümmern.