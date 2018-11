Statistik: Das sind die Lieblings-Smartphones in Deutschland und der Welt

Wir stellen euch die nationalen und internationalen Handy-Trends vor: Die Auswahl an Smartphones wächst stetig, doch welche Top-Geräte setzen sich hier und anderswo durch?

Das P20 Lite des chinesischen Herstellers Huawei war hierzulande im Juli mit einem Marktanteil von 10 Prozent das bestverkaufte Smartphone – und die Nachfrage nach dem Highend-Handy hält nach wie vor an. Auf Platz zwei und drei folgen das iPhone 8 und das iPhone X mit 5,4 beziehungsweise 5 Prozent Marktanteil.

Samsung stellt die restlichen Top 5 Handys in Deutschland

Außerdem in den Top 5 vertreten sind zwei Samsung-Geräte: das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus (4,6 und 4,3 Prozent Marktanteil). Auch international ist Huawei mittlerweile an Apple vorbeigezogen, wie aktuelle Strategy Analytics-Daten zeigen. Die Datenerhebung stammt von Statista mit Unterstützung von Counterpoint.

Die aktuellen Handy-Trends weltweit

Wie steht es denn überm Teich um die beliebtesten Handys? Apples iPhone 8 ist in den USA (8 Prozent Marktanteil) sowie in Japan (15 Prozent) die Nummer eins. Samsungs Galaxy J3 2017 ist in Großbritannien (13 Prozent) und Frankreich (7 Prozent) das Smartphone der ersten Wahl. Die Südkoreaner hingegen wünschen sich mit 11 Prozent Marktanteil das aktuelle Handy des ebenfalls südkoreanischen Herstellers Samsung, das Galaxy S9. Erstaunlich auf dem chinesischen Markt hingegen ist, dass dieser offenbar besonders fragmentiert ist: Hier reichen ist das Smartphone OPPO R15 mit nur 5 Prozent der landesinterne Marktführer. In Indien kauft man mit 9 Prozent Marktanteil vor allem das Xiaomi Redmi 5A.