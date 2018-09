Steel HR: Withings optimiert Smart Notifications der Hybrid-Smartwatch

Withings hat die Smart Notifications der Hybrid-Smartwatch Steel HR ausgebaut: Die ist jetzt mit zahlreichen Apps kompatibel, so dass ihr das Smartphone öfter mal in der Tasche lassen könnt.

Bisher zeigte Withings Steel HR, die zwischenzeitlich auch mal unter Nokia firmierte, lediglich eigehende Anrufe, SMS und Terminerinnerungen eures Kalenders auf der Uhr. Jetzt hat der französische Hersteller die Smart Notifications für die edle Hybrid-Smartwatch nachgerüstet. Die ist jetzt mit diversen Apps kompatibel und informiert Nutzer auf Wunsch auch über neue Nachrichten auf ihren Social-Media-Kanälen oder News aus Sport- oder Nachrichten-Anwendungen. Auch Verspätungen über die DB-App oder Unwetterwarnungen eurer Wetter-App laufen auf dem digitalen Display der Steel HR ein.

Relevante Apps lassen sich über die Health Mate App auswählen

Damit sich niemand belästigt fühlt von den vibrierenden Push-Benachrichtigungen am Handgelenk, können Besitzer der Steel HR über die "Health Mate"-App Vorschläge für Benachrichtigungen annehmen und hinter besonders relevanten Apps, wie WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram und Co. ein Häkchen setzen. Ist Bluetooth eingeschaltet, erscheinen auf dem digitalen Feld der Analoguhr Mitteilungen mit Titel und einer Inhaltsvorschau, die sich auf 40 Zeichen beschränkt, sowie einem App-Logo, damit man auf einen Blick sieht, wo es Neuigkeiten gibt.

Das Update erreicht sowohl die Steel HR unter Withings als auch die Nokia-Modelle

Das Update wird laut Withings in den kommenden Wochen ausgerollt und soll dann sowohl die neueren Modelle der Steel HR erreichen, die unter Nokia laufen, als auch die älteren Geräte-Generation, die noch unter dem Hersteller-Namen Withings auf den Markt kam. Withings wurde im Sommer 2016 von Nokia übernommen und im Mai diesen Jahres wieder an den CO-Gründer Éric Carreel verkauft. Nutzer sollen durch die Umfirmierung aber keine Nachteile haben und können ihre Geräte weiterhin nutzen und alle Updates beziehen. Wer sich für die Withings Steel HR interessiert, kann unseren ausführlichen Testbericht zur schwimmtauglichen Hybrid-Smartwatch lesen, die sowohl zum Business-Outfit passt, also auch beim Sport der passende Begleiter ist.