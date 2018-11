Stiftung Warentest: Samsung dominiert Bestenliste

Das Galaxy Note 9 ist laut Stiftung Warentest das aktuell beste Smartphone am Markt

Welches ist das derzeit beste Smartphone im Handel? Stiftung Warentest hat seine Bestenliste aktualisiert. Samsung ist gleich mehrmals in den aktuellen Top 10 vertreten. Aber auch Hersteller wie Apple und Huawei haben einen Platz in der Bestenliste.

Wenn es nach Stiftung Warentest geht, ist das Galaxy Note 9 das derzeit beste Handy am Markt. Mit einer Note von 1,8 hat sich das Smartphone mit Stylus an die Spitze gesetzt. Es folgen zwei weitere Geräte des südkoreanischen Herstellers: Auf Platz zwei und drei stehen das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus – jeweils mit der Note 1,9.

Apple-Flaggschiff auf Platz neun

Auf Platz vier folgt dann Apple mit dem neuen und verhältnismäßig günstigen iPhone Xr, das die Note 2 erhalten hat. Mit der gleichen Wertung hat es das Huawei P20 Pro mit seiner Triple-Kamera auf die fünfte Position geschafft, danach kommt das etwas günstigere Huawei P20. An siebter Stelle steht das LG G7 ThinQ, gefolgt vom OnePlus 6, das eine Abwertung aufgrund fehlender Gratis-Kopfhörer erhalten hat. Erst auf Platz neun findet ihr das aktuelle Apple-Flaggschiff iPhone Xs Max, das wohl einen Wertungsabzug erhalten hat, da es den Falltest nicht ohne Schäden überstanden hat.

Das Schlusslicht der Top 10 ist das HTC U12 Plus, das ebenso Schäden im Falltest davongetragen hat. Ihr habt es womöglich schon bemerkt, doch zwei aktuelle Top-Smartphones fehlen in der Bestenliste. Sowohl das Huawei Mate 20 als auch das Mate 20 Pro wurden offenbar noch nicht von Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Allerdings haben die Experten auch deren Vorgänger nicht geprüft, weshalb sich daran womöglich nichts ändert. Jan hat das Mate 20 Pro hingegen schon ausführlich getestet, in unserer Bestenliste hat es den zehnten Platz erreicht.