"Stranger Things": Erste Details zur dritten Staffel bekannt

Dass "Stranger Things" eine dritte Staffel bekommen wird, steht schon lange fest. Mit Details zur Handlung haben sich die Verantwortlichen bislang aber zurückgehalten. Nun gibt es erste interessante Informationen darüber, was uns erwartet.

Auf einer Veranstaltung, bei der die Besetzung von "Stranger Things" über ihre Arbeit sprach, verriet Executive Producer Shawn Levy laut The Hollywood Reporter: Die dritte Staffel wird ein Jahr nach der zweiten spielen – also im Sommer 1985. Außerdem werden die Kids nun langsam erwachsen, zwei der Jungs haben sogar Freundinnen: Mike (Finn Wolfhard) ist in den neuen Folgen mit Elfi (Millie Bobbie Brown) zusammen. Außerdem werden Lucas (Caleb McLaughlin) und Max (Sadie Sink) ein Paar sein. Beides hatte sich in Staffel zwei bereits angedeutet.

Mehr Steve Harrington in Staffel drei

Die Beziehungen der Kinder beziehungsweise die damit einhergehenden Probleme werden in Staffel drei offenbar eine größere Rolle spielen. Denn Shawn Levy sagte auch: "Sie sind 13- oder 14-jährige Kinder, was bedeutet Liebe in diesem Lebensabschnitt? Es kann sich nie um einfache oder stabile Beziehungen handeln und diese Instabilität hat etwas Unterhaltsames."

Außerdem werden wir mehr von Steve Harrington (Joe Keery) zu sehen bekommen als bisher. Sein gutes Verhältnis zu den Kids scheint bei den Fans gut angekommen zu sein und soll auch in Staffel drei wieder aufgegriffen werden. Darüber hinaus werden die neuen Folgen Anspielungen auf den Film "Zurück in die Zukunft" enthalten. Die Dreharbeiten zu Staffel drei von "Stranger Things" sollen in Kürze beginnen.

