"Stranger Things": Macher bestätigen dritte Staffel vor Start der zweiten

Netflix scheint viel Vertrauen in Matt und Ross Duffer zu haben. Die Produzenten von "Stranger Things" verrieten jetzt in einem Interview, dass der Streaming-Anbieter einer dritten Staffel der Erfolgsserie bereits zugestimmt hat.

Die zweite Staffel von "Stranger Things" hat noch gar nicht begonnen und doch gibt es bereits Neuigkeiten zur nächsten. Wie die Duffer-Brüder dem Entertainment-Portal Vulture gegenüber bestätigt haben, wird es eine dritte Staffel und wahrscheinlich sogar noch eine weitere Staffel mit neuen Folgen geben.

Nach vier Staffeln ist Schluss

"Wir glauben es wird ein Vier-Staffel-Ding und danach endet es", meinte Ross Duffer im Interview. Aufgrund des Alters der Hauptdarsteller ist klar, dass die Serie nicht unendlich lang fortgesetzt werden kann. Denn in einer möglichen vierten Staffel hätten die niedlichen Kids aus den ersten Folgen bereits das College-Alter erreicht. Bis dahin sehen die "Stranger Things"-Macher das Erwachsenwerden der Serien-Stars allerdings unproblematisch: "Wir müssen nur kontinuierlich die Handlung anpassen."

Mit Informationen zur zweiten Staffel, die am 27. Oktober weltweit bei Netflix anlaufen wird, hielten sich die beiden Zwillingsbrüder indes zurück. Sie solle sich mehr anfühlen wie die Fortsetzung eines erfolgreichen Spielfilms, denn diese sei immer etwas aufwendiger als der erste Teil. Das Ende der letzten Episode ließ einige Fragen offen. In etwas mehr als zwei Monaten erfahren wir endlich, wie es weitergeht. Bis dahin könnt Ihr Euch mit dem offiziellen Trailer auf die neuen Abenteuer von Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) und Will (Noah Schnapp) einstimmen.