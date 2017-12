Stranger Things: Netflix bestätigt dritte Staffel

Stranger Things ist noch nicht am Ende: Netflix hat nun offiziell bestätigt, dass es eine dritte Staffel der erfolgreichen Serie geben wird. Details zum Inhalt oder zum Release-Datum hat der Streaming-Dienst allerdings noch nicht verraten.

Auf eher ungewöhnlichem Wege hat Netflix seine Ankündigung eingeleitet: So ließ der Service via Twitter die Nutzer darüber abstimmen, ob es eine dritte Staffel von Stranger Things geben soll. Per Button können Fans dort entweder "YES!" oder "Nope" anklicken. Bevor das Ergebnis der Abstimmung feststand, antwortete der Streaming-Service selbst auf seine vermutlich eher rhetorische Frage: "Staffel 3 wird offiziell stattfinden". Den Tweet inklusive der Abstimmung findet ihr unterhalb dieses Artikels.

In diesem Artikel o2 Free Serien Special M

Zukunft scheint gesichert

Die Schreiber von Stranger Things meldeten sich kurz darauf ebenfalls via Twitter zu Wort: "Oh. Yes. Ok. On it." Frei übersetzt bedeutet das so viel wie: "Ah. Alles klar. Ja. Wir sind dran." Wie die Story rund um die Byers, Hoppers und Whellers in Hawkins weitergehen könnte, ist derzeit noch ungewiss, wie CNET hervorhebt. Wir werden uns wohl gedulden müssen, bis die ersten Teaser und Trailer zur dritten Staffel erscheinen, bevor wir dazu Hinweise erhalten.

Dass es eine dritte Staffel von Stranger Things geben wird, dürfte kaum jemanden überraschen: Die zweite Staffel hat im November 2017 einen Zuschauer-Rekord für Netflix in Deutschland aufgestellt. In anderen Ländern dürfte die Serie ähnlich erfolgreich laufen. Dass es in Hawkins auch nach Staffel 3 noch weitergeht, ist ebenfalls sehr wahrscheinlich. Die Macher, die "Duffer Brothers", haben bereits angekündigt, dass sie die Serie noch gerne um eine vierte oder fünfte Staffel erweitern wollen. Mindestens.