"Stranger Things" Staffel 3 lässt offenbar noch lange Zeit auf sich warten

Bis "Stranger Things 3" auf Netflix startet, vergeht in Hawkins wohl noch ein ganzes Schuljahr

Wer die zweite Staffel des Netflix Originals "Stranger Things" noch nicht gesehen hat, der sollte wohl gut darüber nachdenken, ob er sich die neun Folgen direkt hintereinander ansieht. Bis es wieder einen Nachschlag der Gruselserie gibt, vergeht nämlich wohl noch eine ganze Menge Zeit.

Der Schauspieler David Harbour verkörpert in "Stranger Things" den Polizeichef Jim Hopper und weiß vermutlich ziemlich gut über die Dreharbeiten an weiteren Folgen bescheid – leider. Wie er nämlich nun in einem Interview mit Variety erklärte, werden Zuschauer Staffel 3 von "Stranger Things" wohl "irgendwann im Jahr 2019" zu Gesicht bekommen.

Passendes Produkt o2 Free Serien Special M

Duffer-Brüder arbeiten hart am Drehbuch

"Ich meine, eine nervige Sache für Fans ist, dass es uns so viel Zeit kostet, sie zu machen [...] wie alle guten Sachen, brauchen sie Zeit", so Harbour. Wie der Schauspieler weiter berichtet, sitzen die Duffer-Brüder, die für Produktion und Drehbuch von "Stranger Things" verantwortlich sind, jeden Tag zwölf bis vierzehn Stunden in ihrer Wohnung und schreiben.

Trotz der Bemühungen soll es aber offenbar noch mehr als ein Jahr dauern, bis die dritte Staffel von "Stranger Things" fertig ist. Solltet ihr die zweite Staffel also noch nicht gesehen haben, teilt sie euch vielleicht etwas ein und seht nur eine Folge pro Monat, sofern Ihr denn so lange darauf warten könnt, zu erfahren, wie es weitergeht.