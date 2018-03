"Stranger Things": Staffel drei führt einen neuen Hauptcharakter ein

Mike, Dustin, Will und Lucas erhalten in Staffel drei Verstärkung

Es gibt neue Informationen zu Staffel drei von "Stranger Things": Die 19-jährige Schauspielerin Maya Thurman-Hawke wird zur Besetzung stoßen. Ihr Nachname kommt euch irgendwie bekannt vor? Ganz recht: Sie ist die Tochter der Filmstars Uma Thurman und Ethan Hawke.

Die Verpflichtung von Maya Thurman-Hawke ("Little Women") hat Netflix via Twitter bekannt gegeben. Für nähere Informationen zu ihrer Rolle verwies der Streaming-Dienst auf einen Variety-Bericht. Aus diesem geht hervor, dass Thurman-Hawke in der dritten Staffel von "Stranger Things" ein "alternatives Mädchen" spielen wird, das einem wenig aufregenden Job nachgeht. Als sie beschließt der Langeweile ein Ende zu bereiten, stößt sie in Hawkins auf ein finsteres Geheimnis.

Lucas' Schwester Erica soll Hawkins beschützen

Auch in Staffel drei von "Stranger Things" dürfte also wieder für Spannung gesorgt sein. Außerdem soll ein weiteres Mädchen stärker ins Rampenlicht rücken: Erica (Priah Ferguson), die kleine Schwester von Lucas. Während sie in der zweiten Staffel nur eine Nebenrolle spielt, soll Erica in den kommenden Folgen maßgeblich dazu beitragen, Hawkins vor einer neuen Bedrohung zu beschützen.

Darstellerin Priah Ferguson spielte zuvor unter anderem auch in der Serie "Atlanta" mit. Bis wir sie erneut in "Stranger Things" sehen werden, dauert es wohl noch eine ganze Weile. Angeblich will Netflix die dritte Staffel erst 2019 ausstrahlen. Außerdem heißt es, dass sie kürzer ausfallen werde als die zweite.