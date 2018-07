Straßenschilder sollen erkennen, ob Autofahrer Smartphone in der Hand haben

Es ist verboten, das Smartphone am Steuer zu benutzen

Das Smartphone am Steuer ist eine der häufigen Unfallursachen. Um Autofahrer daran zu erinnern, sich mehr auf die Straße zu konzentrieren, hat sich England nun etwas einfallen lassen. Im Vereinigten Königreich werden nun Straßenschilder getestet, die eine Smartphone-Nutzung erkennen sollen.

In Norfolk, UK soll der Test für die Straßenschilder stattfinden, berichtet die BBC. Dabei soll die Erkennung nicht durch die Aufzeichnung von Videos oder Fotos erfolgen, die Schilder "spüren" wohl, ob gerade ein Smartphone in der Nähe aktiv ist. Offenbar wird das von dem mobilen Gerät ausgesendete Signal erkannt. Bei Benutzung kommt es anscheinend zu einer gewissen Signalstärke, die dann das Schild auslöst. Auf diesem werde dann ein durchgestrichenes Smartphone angezeigt, um den Fahrer auf seine Tat aufmerksam zu machen.

Straßenschild notiert Nummernschild

Eine gerichtete Antenne soll dafür sorgen, dass Smartphone-Signale überhaupt empfangen werden. Allerdings kann das Schild wohl erkennen, ob das Gerät nicht vielleicht doch über eine Freisprechanlage bedient wird. Wird eine Bluetooth-Verbindung erkannt (beispielsweise zwischen Smartphone und Fahrzeug), kommt es anscheinend nicht zu dem Warnhinweis. Unklar bleibt, ob das Straßenschild ebenfalls nicht reagiert, wenn es eine Verbindung zwischen Smartphone und Smartwatch erkennt. Zudem sei es mit der Technologie noch nicht möglich, zu ermitteln, ob nun ein Fahrer, Beifahrer oder Bus-Passagier ein mobiles Gerät am Steuer nutzt.

Eine Strafe müssen Nutzer wohl derzeit noch nicht erwarten, wenn das Schild aufleuchtet (und kein Polizist den Verstoß bemerkt hat). Es soll Fahrer lediglich auf das geltende Verbot hinweisen und darauf aufmerksam machen, dass Smartphone-Nutzung am Steuer nun erkennbar ist. Wenn die Technologie jedoch weiter entwickelt ist, könnte sie auch für Strafzettel sorgen: Es sei durchaus möglich, dass bei einem Verstoß in Zukunft das Nummernschild vom Straßenschild erfasst wird. Willkommen in der Zukunft.