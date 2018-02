Streaming-Dienst von Disney soll jugendfrei bleiben

Disney will den eigenen Streaming-Dienst zwar erst 2019 starten, doch schon jetzt sickern immer mehr Informationen zu dem Vorhaben durch. Offenbar hat der Konzern klare Vorstellungen davon, welche Inhalte es bei dem Service zu sehen geben wird. Brutale Filme und Serien, die sich eher an Erwachsene richten, werden wohl nicht in der Bibliothek der Plattform zu finden sein.

Disney hat sich dafür entschieden, keine Filme und Serien mit einem "R-Rating" auf dem eigenen Streaming-Dienst anzubieten, wie Deadline berichtet. Diese US-Jugendfreigabe bedeutet, dass ein Titel nicht für Personen unter 17 Jahren geeignet ist. Eine solche Freigabe hat etwa auch "Deadpool" von den Amerikanern erhalten, sodass dieser Film anscheinend nicht bei Disney zu sehen sein wird. In Deutschland werden viele "R-Rated"-Streifen mit der Freigabe "ab 16 Jahren" versehen – so auch "Deadpool". Beim Nachfolger soll sich die hohe Alterseinstufung übrigens nicht ändern.

Mehr Gewalt bei Hulu

Allerdings soll Disney entsprechende nicht jugendfreie Filme und Serien nicht ganz verstauben lassen. Stattdessen werden diese wohl über den Streaming-Anbieter Hulu veröffentlicht – den es allerdings nicht in Deutschland gibt. Die ebenfalls etwas brutaleren Marvel-Serien "Daredevil", "Jessica Jones" und Co. werden hingegen weiterhin bei Netflix bleiben – komplett neue Serien aus dem Marvel-Universum darf dieser Anbieter allerdings nicht mehr machen.

Für das erste Jahr seines Video-Streaming-Services werde Disney fünf Filme und fünf Serien produzieren, die nur über den Dienst verfügbar sein sollen. Darunter befindet sich voraussichtlich auch mindestens eine "Star Wars"-Serie. Zu den weiteren Inhalten gibt es noch keine Angabe, das Angebot dürfte jedoch beispielsweise die "Star Wars"- und "Marvel"-Filme umfassen.