Studie: Das sind die beliebtesten smarten Lautsprecher in Deutschland

Welcher Smart Speaker erfreut sich in Deutschland der größten Beliebtheit? Dieser Frage hat sich Statista gewidmet und ist dabei zu einem wenig überraschenden Ergebnis gekommen. Marktführer hierzulande ist offenbar Amazons Echo.

Allerdings ist der intelligente Lautsprecher bei uns nicht so weit verbreitet wie in den USA. Während dort immerhin 15,4 Prozent aller Befragten das Gerät besitzen, steht der Echo nur bei 5,9 Prozent der deutschen Umfrageteilnehmer in den eigenen vier Wänden. In beiden Ländern befragte Statista jeweils über 2000 Internetnutzer.

Smart Speaker: Verbreitung hält sich in Grenzen

Auch andere beliebte Geräte sind in den USA prozentual gesehen offenbar weiter verbreitet als bei uns. Das generelle Interesse an smarten Lautsprechern ist in Deutschland also anscheinend spürbar geringer als in den Vereinigten Staaten. Das zeigt sich zum Beispiel auch beim zweitbeliebtesten Gerät, dem Google Home.

In seinem Heimatland kommt der Lautsprecher mit Google-Assistant-Integration auf eine Verbreitung von 7,7 Prozent unter den Befragten. Bei uns sinkt dieser Wert auf 1,2 Prozent. Auf den weiteren Plätzen in der deutschen Beliebtheitsskala folgen der Lenovo Smart Assistant (0,5 Prozent) und der Sonos One (0,4 Prozent), bei denen Amazons Sprachassistentin Alexa zum Einsatz kommt.

Auf eine Verbreitung von jeweils 0,3 Prozent kommen die Lautsprecher Sony LF-S50G (Google Assistant), Eufy Genie (Alexa) und der Panasonic SC-GA10 (Google Assistant). Am Ende der Liste findet sich tatsächlich auch ein Cortana-Smart-Speaker: Der Lautsprecher von Harman Kardon landet mit 0,2 Prozent auf Platz 8. Wir sind gespannt, wie sich der Deutschland-Start des HomePod auf die Rangliste auswirken wird.