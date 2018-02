Studie verrät: Auch deutsche Nutzer starten neue Apps häufig nur einmal

Deutsche nutzen ihre Apps gerne – vor allem zu Beginn: Das Berliner App-Analyse-Unternehmen Adjust hat zum MWC 2018 eine Studie veröffentlicht, die sich mit dem weltweiten Nutzerverhalten beschäftigt. In Europa sind deutsche Nutzer offenbar vergleichsweise aktiv.

Die meisten Apps allerdings werden nur einmal genutzt und dann nie wieder: Den Daten von Adjust zufolge kehren drei Viertel der Nutzer nach dem ersten Tag nicht wieder zu einer Anwendung zurück. Nach 14 Tagen sind weltweit noch ungefähr 13 Prozent übrig, nach der sogenannten "Retention Rate" – auch deutsche Nutzer liegen genau in diesem Schnitt. Die treuesten Nutzer gibt es der Studie zufolge in Japan, die kleinste Retention Rate hingegen in China.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S9

In der ersten Woche laufen Apps bei Nutzern sozusagen "heiß"

In Bezug auf die Aktivität kann deutschen Nutzer Adjust zufolge in Europa niemand das Wasser reichen: Vor allem innerhalb der Apps sind hiesige Nutzer in der ersten Woche am aktivsten. Danach kommen Frankreich, die Türkei und Großbritannien. Am beliebtesten sind der Erhebung zufolge Anwendungen aus den Bereichen Entertainment, Business und Spiele.

Als Informationsquelle zu neuen Apps hat Google die wichtigste Position inne: Weltweit stoßen die meisten Nutzer über die Suchmaschine auf eine Anwendung, die sie zuvor noch nicht kannten. Hier spielen Anzeigen eine große Rolle – ebenso wie bei Facebook. Beide Plattformen bringen rund 50 Prozent der Nutzer auf die App-Seiten im Google Play Store oder im App Store. Die Studie zeigt auch: Betrug ist weiterhin ein großes Problem auf dem App-Markt, wobei Adjust nicht näher erläutert, worin der Betrug eigentlich besteht.