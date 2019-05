Style im Doppelpack: Samsung und adidas zeigen wie's geht

Aufgepasst, Smartphone-Styler! Ihr habt lange gespart und euch endlich das heiß ersehnte neue Smartphone gekauft. Doch geht es euch danach auch erstmal so, dass ihr auf Shopping-Touren und Co. lieber kürzer tretet? Solche Einschränkungen müssen aber nicht sein, wenn ihr es schlau macht: Holt ihr euch jetzt ein neues Samsung-Smartphone, gibt es dazu einen Gutschein für den adidas-Onlineshop über 50 Euro!

Jeden Tag halten wir unser Handy in der Hand, ans Ohr und ziemlich oft auch direkt vors Gesicht. Da ist es klar, dass Design eine besondere Rolle spielt, schließlich gibt es kaum einen Gebrauchsgegenstand, den wir öfter ansehen – oder mit dem wir so oft gesehen werden. Letztendlich ist das Smartphone heute auch ein stilvolles Accessoire.

Und absolut jeder, der gerade auf der Suche nach einem guten Mittelklassehandy ist und auch noch gerne was für seinen Style tun will, sollte sich dieses Angebot mal genauer anschauen: Denn wenn ihr euch jetzt ein Samsung Galaxy A50 holt, sichert ihr euch einen Gutschein über 50 Euro für den adidas-Onlineshop! Aber denkt nicht zu lange darüber nach: Die Aktion gilt nur für Bestellungen bis zum 6. Juni!

Passendes Produkt Samsung Galaxy A50

Samsung A50 gönnen und 50 Euro bei adidas sichern

Wie das Ganze abläuft? Ganz einfach: Ihr holt euch bis zum 6. Juni das Samsung Galaxy A50 in unserem Online-Shop. Haltet ihr euren neuen Schatz dann in den Händen, habt ihr bis zum 27. Juni Zeit, euch bei der Samsung Members App anzumelden. Die ist auf dem Gerät auch bereits installiert. Und dann? Das war's! Wenig später bekommt ihr den Gutschein über 50 Euro per E-Mail zugeschickt.

Diesen könnt ihr dann bis zum Ende des Jahres im adidas online-Shop einlösen und so ordentlich sparen. Ein neues Samsung-Smartphone und dazu noch neue Sneaker? Das klingt nach einem verlockenden Angebot für alle, die wieder mehr Sport treiben wollen. Also los: Schnürt eure Sportschuhe, steckt euer neues Smartphone in die Tasche und lauft der Sonne entgegen!

Die konkreten Teilnahmeinfos zur Aktion findet ihr übrigens hier.