Super Bowl: Samsung verlost Galaxy S7 und TV plus Zubehör via Twitter

Durch Samsung könnte das Super Bowl-Event nicht nur für Fans der NFL interessant werden: Der südkoreanische Hersteller hat ein Gewinnspiel gestartet, bei dem Ihr mit etwas Glück ein "Fan Entertainment Paket" abstauben könnt. Mitmachen könnt Ihr allerdings nur, wenn Ihr über einen Twitter-Account verfügt.

Samsung hat via Twitter verkündet, dass Ihr zum Super Bowl aktuell ein Fan-Paket, bestehend aus einem Galaxy S7, einem 55-Zoll-TV, einer Soundbar und einem Blu-ray Player gewinnen könnt. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr die Hashtags #SB51 und #couchcrew in einem Twitter-Beitrag benutzen. Zudem sei es nötig, dem deutschen Twitter-Account von Samsung zu folgen, damit Ihr im Falle Eures Gewinns benachrichtigt werden könnt.

Fünf Chancen

Die Aktion läuft den Teilnahmebedingungen zufolge bis zum Anpfiff des Super Bowls am 6. Februar. Um Eure Chancen beim Samsung-Gewinnspiel zu erhöhen, könnt Ihr auch mehrere Tweets mit den beiden Hashtags absetzen. Allerdings werden für die Verlosung maximal fünf Eurer Beiträge gezählt. Eure Chancen sollten sich dadurch trotzdem erhöhen. – wir drücken Euch jedenfalls die Daumen. Achtung: Zur Teilnahme müsst Ihr über 18 Jahre alt sein und über einen Wohnsitz in Deutschland verfügen.

Falls Ihr das sportliche Event auf einem iOS- oder Android-Gerät via Live-Stream verfolgen wollt, könnt Ihr Euch die Ran-App kostenlos aus dem App Store von Apple oder Google Play Store herunterladen. Der 51. Super Bowl wird allerdings auch von Sat.1 im Fernsehen übertragen. Die NFL selbst bietet auf der eigenen Webseite ebenfalls einen Live-Stream an, der allerdings 19,99 Euro kostet, Euch dafür aber Zugriff zum "NFL Network" bis zum 17. Februar ermöglicht.