Super Mario Run schlägt Pokémon GO: Mehr Umsatz und Downloads am Launch-Tag

Super Mario Run verdrängt Pokémon GO als erfolgreichstes Spiel zum Launch im App Store, und zwar in den Kategorien "meiste Downloads" und "meister Umsatz". Das melden Analysten von Sensor Tower, wie Phone Arena berichtet.

Fünf Millionen Dollar hat Nintendo demnach mit dem ersten Ausflug des Klempners auf iPhones und iPads zum Release eingenommen. Bisheriger Rekordhalter war Pokémon GO mit 4,2 Millionen Dollar. Clash of Clans auf dem dritten Platz liegt somit abgeschlagen zurück und hat seinen Entwicklern im selben Zeitraum eine vergleichsweise geringe Summe von 973.000 Dollar eingebracht. In Sachen Downloads stellt Super Mario Run die Hosentaschenmonster sogar noch stärker in den Schatten.

50 Millionen Downloads im ersten Monat erwartet

So wurde Super Mario Run am Tag der Freischaltung ganze fünf Millionen mal installiert. Den Analysten zufolge entspricht das einem Zehntel der erwarteten Gesamt-Downloads im ersten Monat in Höhe von 50 Millionen. Zum Vergleich: Pokémon GO kam zum Launch auf "nur" 1,3 Millionen Downloads, Clash of Clans auf 991.000. Geht es wiederum nach der Zeit, die Nutzer mit den Spielen verbringen, zeichnet sich ein umgekehrtes Bild.

Hier ist Clash of Clans der Spitzenreiter mit durchschnittlich 28 Minuten pro Tag, die virtuelle Feldherren mit Aufbau und Verteidigung verbringen. In Pokémon GO hingegen sind Trainer im Schnitt 22 Minuten täglich mit der Jagd auf Monster, Arenakämpfen und Co. beschäftigt, während Super Mario Run offenbar eher zur schnellen Münzjagd zwischendurch animiert. Der Schnitt liegt hier bei 16 Minuten pro Tag. Wenn Super Mario Run 2017 auch für Android erscheint, wird sich zeigen, wie groß der Erfolg wirklich ist und ob sich der Verzicht auf ein Free-to-Play-Geschäftsmodell als richtige Entscheidung erweisen wird.