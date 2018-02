"Super Mario” kommt als Animationsfilm ins Kino

Der hüpfende Held kommt auf die große Leinwand: Nintendo plant einen "Super Mario"-Film fürs Kino. Dafür hat sich das Unternehmen mit einem Studio zusammengetan, das bereits für einige erfolgreiche Filme verantwortlich war. Viel ist zu dem Mario-Projekt aber noch nicht bekannt.

Über Twitter hat Nintendo America die frohe Botschaft verbreitet. Der Film über "Super Mario" wird kommen, der Streifen entsteht in Zusammenarbeit mit dem Studio "Illumination. Demnach dürfte klar sein, das ein Animationsfilm in Arbeit ist: Illumination ist beispielsweise für "Minions" und "Ich, einfach unverbesserlich" bekannt – beides größere Erfolge an den Kinokassen.

Zweite Chance für Super Mario

Zur Story selbst ist noch nichts bekannt. Allerdings wird Super-Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto als Co-Producer fungieren. Womöglich hat er als großer Kenner der berühmten Videospielfigur dann auch ein Auge auf die Story, was den Film positiv beeinflussen könnte. Ob Mario in der Handlung als Klempner auftritt, bleibt aber noch offen: Nintendo hat den Lebenslauf des Helden mittlerweile überarbeitet und ihn damit zum Multi-Talent mit unterschiedlichen Jobs und sportlichen Fähigkeiten gemacht. Seit seinem ersten Auftritt 1981 in "Donkey Kong" hatte Mario immerhin auch eine Menge Zeit für Fortbildungen.

Es bleibt zu hoffen, dass Nintendo und Illumnination einen tollen Film machen. Den letzten Kino-Ausflug hatte Super Mario im Jahr 1993 in einer Realverfilmung, doch der Streifen "Super Mario Bros." kam bei Zuschauern und Kritikern gar nicht gut an. Vielleicht sieht das beim zweiten Versuch nun anders aus. Wann wir den Film im Kino sehen können, ist aber noch nicht klar. Womöglich ist es erst 2019 so weit. Bis dahin könnt ihr aber auf der Nintendo Switch sicherlich noch in "Super Mario Odyssey" ein paar Abenteuer mit dem Teilzeit-Klempner erleben.