"Super Mario Run": Android-Version erscheint am 2. März 2017

Fast drei Monate nach dem Start unter iOS kommt "Super Mario Run" auch auf Android-Smartphones. Wer will, kann sich schon vorregistrieren.

Während iPhone- und iPad-Besitzer schon seit dem 15. Dezember 2016 mit dem kleinen Klempner auf Abenteuer-Tour gehen dürfen, um Prinzessin Peach zu retten, müssen sich Android-Nutzer noch ein paar Wochen gedulden. Denn für Googles Betriebssystem erscheint “Super Mario Run” erst am 2. März 2017 und damit kurz vor dem Marktstart der neuen Konsole Nintendo Switch. Das teilte Nintendo in einem Tweet mit.

Am Umfang und am Spielprinzip des Endless Runners ändert sich nichts. Heißt: Es gibt die vier Spielmodi "Toad-Rallye", "Kingdom Builder", "Friendly Run" und "World Tour". Wie in der iOS-Variante wird Mario auch unter Android selbstständig laufen und über kleine Hindernisse klettern. Nur zum Springen müsst Ihr aufs Display tippen.

Fester Preis und Online-Zwang

Nach wie vor gilt: Die ersten drei Level könnt Ihr kostenlos spielen. Wollt Ihr das komplette Spielerlebnis, müsst Ihr einmalig einen festen Betrag zahlen. Unter iOS werden 9,99 Euro fällig. Daran dürfte sich auch unter Android nichts ändern. Ein Hinweis im Play Store bestätigt außerdem schon jetzt, dass Ihr das Spiel auch unter Googles Betriebssystem nicht offline zocken könnt.

Dazu sagte "Mario"-Erfinder Shigeru Miyamoto in einem Interview: "Und auch für Kunden, die das Spiel kaufen, wollen wir sicherstellen, dass wir es ihnen in einer Weise anbieten können, dass die Software sicher ist und dass sie es in einer stabilen Umgebung spielen können." Im Klartext: Nintendo will sich selbst, aber auch Euch vor Plagiaten schützen. Die Sorge davor ist nicht ganz unberechtigt, denn auf einschlägigen Download-Seiten kursieren bereits seit Wochen gefälschte "Super Mario Run"-APKs.

Damit Ihr Euch den 2. März nicht extra im Kalender markieren müsst, könnt Ihr Euch im Play Store schon jetzt vorregistrieren. Sobald das Spiel erscheint, solltet Ihr eine Nachricht erhalten. Bevor "Super Mario Run" erscheint, veröffentlicht Nintendo mit "Fire Emblem Heroes" übrigens noch ein weiteres Spiel Smartphone-Spiel, diesmal zuerst für Android. Der Titel ist kostenlos und kommt im Februar in den Play Store.