Super Mario Run könnt Ihr europaweit in Apple Stores ausprobieren

Mit der Ankündigung von Super Mario Run sorgten Nintendo und Apple während der iPhone 7-Keynote im September 2016 für eine große Überraschung. Bis zum Release für iOS-Geräte vergeht zwar noch etwas Zeit, doch habt Ihr in Apples Ladengeschäften bereits jetzt die Möglichkeit, das neue Hüpf-Spiel mit dem berühmten Klempner auszuprobieren.

Wie Nintendo uns mitteilte, ist Super Mario Run seit dem 9. Dezember 2016 europaweit in Apple Stores spielbar. Wer nun stolz an seinen letzten Speedrun in älteren Mario-Games zurückdenkt und plant, das Game direkt in Apples Geschäft durchzuspielen, muss allerdings umplanen: Ausgestellt werden lediglich Geräte mit einer Demo-Version, die auf die ersten beiden Welten sowie einen zeitlich begrenzten Teil der dritten Welt im Standard-Modus beschränkt ist.

Mario mit modernen Casual-Elementen

Am 15. Dezember erscheint Super Mario Run dann offiziell im App Store und kann für 9,99 Euro heruntergeladen und installiert werden. Wie Stefanie schon in unserem Let's Play-Video erklärt, bietet das vollständige Spiel mehrere Modi. So hat Nintendo beispielsweise das in die Mode gekommene Sammeln von Erfolgen in das Spiel einfließen lassen. Auf diese Weise schafft Super Mario Run einen stärkeren Anreiz, Level und Welten mehrfach zu durchlaufen.

Hinzu kommt eine Art Trophäen-Modus, den Nintendo "Königreich" nennt. Hier lassen sich Gebäude und Dekorationen auf einer kleinen Karte platzieren, die so mit der Zeit immer schöner und bunter wird. Die entsprechenden Bauelemente erhaltet Ihr gegen Münzen und Toads, die Ihr in den anderen Spielmodi sammeln könnt. Auch wenn der Preis für Super Mario Run vergleichsweise hoch ist, kommt das Spiel immerhin ohne In-Game-Käufe aus. Ihr erhaltet also wirklich das komplette Spiel und es warten keine versteckten Kosten. Wann die Android-Version des Titels erscheint, ist übrigens noch nicht bekannt.