Super Mario Run: Nintendo startet "Loads of Coins"-Event

Spieler von Super Mario Run sollten in den kommenden Tagen definitiv einen Blick in das Mobile-Game werfen: Für den Nintendo-Titel ist das erste zeitlich begrenzte Event gestartet. Der Name "Loads of Coins" (Deutscher Titel: "Münzenmassen-Aktion") ist in diesem Zeitraum wörtlich zu verstehen, wie eine Benachrichtigung innerhalb des Spiels verkündet.

Vom 16. bis 26. Januar 2017 erhaltet Ihr während des "Loads of Coins"-Events 1,5-mal mehr Münzen als gewöhnlich. Dies soll sich allerdings auf den Modus Toad Rally beschränken; beziehungsweise erfolgt die höhere Ausschüttung nur dann, wenn Ihr hier siegreich gegen Euren Kontrahenten hervorgeht. Wenn Ihr die Runde verliert, profitiert Ihr folglich nicht von dem Bonus.

Nicht ohne gültiges Ticket

Um den Toad Rally-Modus in Super Mario Run spielen zu können, benötigt Ihr allerdings die entsprechenden Tickets. Diese könnt Ihr etwa durch das Einsammeln von pinken Münzen erlangen oder nach dem Abschluss mehrerer Levels inklusive Schloss. Außerdem solltet Ihr das "Königreich-Tutorial" abgeschlossen haben. Der Modus steht darüber hinaus nicht nur Besitzern der Vollversion zur Verfügung: Die Gratis-Version lässt Euch ebenfalls an einer Toad Rally teilnehmen. Durch die geringe Auswahl an Stages gibt es hier jedoch einige Einschränkungen, zudem ist die Ticket-Beschaffung entsprechend schwieriger. Infos und Tricks zum Modus haben wir Euch in einem Ratgeber zusammengefasst.

Super Mario Run ist derzeit nur für iOS-Geräte verfügbar. In Kürze soll das Mobile-Game aber auch für Smartphones und Tablets mit Android zum Download bereitstehen. Im Google Play Store könnt Ihr Euch schon vorregistrieren, falls Ihr über den Release sofort informiert werden wollt. Noch ist nicht klar, ob Nintendo zeitgleich zur Android-Veröffentlichung für alle Systeme per Update auch neue Inhalte für den Plattformer liefert.