Super Nintendo Classic Mini: Markenanmeldung deutet auf Retro-Konsole hin

Bringt Nintendo nach dem NES Classic Mini einen weiteren Klassiker zurück? Ein Antrag auf Markenschutz lässt hoffen.

Es ist nicht das erste Gerücht zu einem möglichen SNES Classic Mini, aber ein durchaus valides. Ein beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingereichter Antrag lässt vermuten, dass Nintendo tatsächlich an einer Neuauflage des Super Nintendo von 1992 (Erscheinungsjahr in Deutschland) arbeiten könnte – wahrscheinlich mit ähnlichen Anpassungen wie beim erfolgreichen NES Classic Mini, das auch uns begeistert hat.

Markenschutz für den SNES-Controller

Mit dem Antrag will Nintendo sich das Bild des Controllers des Super Nintendo markenrechtlich schützen lassen. Die Markenanmeldung wurde am 13. Februar eingereicht und befindet sich derzeit noch in der Prüfung durch die EUIPO. Ob der Markenschutz wirklich mit einer Neuveröffentlichung der 16-Bit-Konsole zusammenhängt, lässt sich daraus nicht final ableiten. Zumindest aber lädt er zur Spekulation ein und gibt Hoffnung. Immerhin hatte Nintendo ähnliche Bestrebungen bereits Ende 2016 beim japanischen Patentamt unternommen.

Neben der Nintendo Switch könnte uns dieses Jahr also vielleicht noch eine weitere Konsole der Japaner erwarten.