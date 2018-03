"Super Smash Bros": Switch-Debüt rückt offenbar näher

Kürzlich hat Nintendo einen neuen Ableger der "Super Smash Bros."-Reihe für die Nintendo Switch angeteasert. Bislang ist allerdings noch nicht bekannt, wann das Prügelspiel erscheinen wird. Nun könnte uns der Entwickler zumindest einen groben Termin gegeben haben. Schon bald soll der Titel nämlich angespielt werden können.

Nintendo hat ein großes Turnier für die Spielemesse E3 angekündigt, das vom 11. bis 12. Juni stattfinden soll. Gespielt wird das neue "Super Smash Bros." für die Nintendo Switch. Demnach dürfte der Titel noch vor dem Event enthüllt werden – wenn vielleicht auch nur kurz davor. In den Handel kommt das Game möglicherweise aber erst nach der E3 – zumindest ist Nintendo so bei dem Ableger des Prügelspiels für die Wii U vorgegangen.

Neuer Teil oder Portierung?

Bislang ist noch nicht viel zum nächsten "Super Smash Bros."-Ableger bekannt. So ist auch noch nicht ganz sicher, ob es sich einfach um eine Neuauflage des vierten Teils handelt, der für die Wii U erscheinen ist. In dem Teaser sind allerdings ein paar neue Charaktere zu sehen, die es im letzten Game der Reihe nicht gibt. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass ein komplett neuer Teil vorgestellt wird. Immerhin seien auch andere Entwickler an dem Titel beteiligt.

Das erste "Super Smash Bros" erschien für Nintendo 64. Seitdem hat der Hersteller einen weiteren Teil für jede nachfolgende Konsolengeneration veröffentlicht. Nur die Nintendo Switch hat bislang keinen Ableger vorzuweisen. Deshalb war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich daran etwas ändert.