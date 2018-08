"Super Smash Bros. Ultimate": Nintendo will mehr auf der Gamescom zeigen

Bislang hat Nintendo schon einige Details zu "Super Smash Bros. Ultimate" verraten, das am 7. Dezember 2018 erscheint. Schon bald dürften wir aber noch mehr über das Prügelspiel erfahren. Das japanische Unternehmen hat den Titel zur Spielemesse Gamescom mit im Gepäck. Das dürfte besonders interessant für euch sein, wenn ihr die Veranstaltung besuchen wollt.

Auf der Gamescom könnt ihr beim Nintendo-Stand selbst ein paar Runden "Super Smash Bros. Ultimate" spielen, wie die offizielle Webseite des Unternehmens verkündet. Ihr könnt euch so vor Ort einen eigenen Eindruck von dem Game für die Nintendo Switch machen, das zuerst auf der E3 2018 gezeigt wurde. Spätestens durch diese Möglichkeit dürften also weitere Informationen über den Titel bekannt werden. Ob Nintendo im Rahmen einer Präsentation noch einige weitere Details verrät, ist noch nicht bekannt.

Mehrere Top-Games spielbar

Zur Gamescom bringt Nintendo nicht nur "Super Smash Bros. Ultimate" mit. "Super Mario Party", "FIFA 19", "Dark Souls: Remastered", "Dragon Ball FighterZ" sind ebenso wie "Travis Strike Again: No More Heroes", "Starlink: Battle for Atlas" und "Killer Queen Black" auf der Games-Messe spielbar. Alle genannten Titel gibt es für die Nintendo Switch. Falls ihr die Veranstaltung nicht besuchen könnt oder wollt, will euch Nintendo über den eigenen YouTube-Kanal Neuigkeiten bieten.

Über YouTube will Nintendo zur Spiele-Messe neues Material zu "Super Mario Party", "Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country" und "DAEMON X MACHINA" zeigen. Aber auch zu weiteren Titeln dürft ihr Videos erwarten. Die Gamescom findet vom 21. bis zum 25. August 2018 in Köln statt. Lange dauert es also nicht mehr, bis das Messegelände seine Pforten öffnet.