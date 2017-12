Superhelden 2017: Welcher Film hat am meisten abgeräumt?

Die Superhelden von Marvel und DC waren auch 2017 wieder ein großes Thema in den Kinos. Kampfstarke Amazonen, trottelige Weltraumpiraten und ein runderneuerter Spinnenmann sorgten für große Augen. Aber welcher Film hatte die Nase vorn, was die weltweiten Einnahmen angeht? Wir haben für euch nachgeforscht.

Marvel hatte 2017 mit "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Logan", "Spider-Man: Homecoming" und "Thor: Tag der Entscheidung" einen echten Lauf. Aber auch DC hat mit "Wonder Woman", "Justice League" und "Lego: Batman" ordentlich auf die Tube gedrückt. Welcher Superhelden-Film konnte am meisten Zuschauer für sich gewinnen und hat seiner Produktionsfirma die meiste Kohle in die Taschen gespült? Ihr werdet es nicht erraten!

Bestes weltweites Eröffnungswochenende

"Justice League" mit 278,8 Millionen US-Dollar

"Spider-Man: Homecoming" mit 256,5 Millionen US-Dollar

"Guardians of the Galaxy Vol. 2" mit 252,5 Millionen US-Dollar

"Logan" mit 247,4 Millionen US-Dollar

"Thor: Tag der Entscheidung" mit 231,8 Millionen US-Dollar

"Wonder Woman" mit 228,3 Millionen US-Dollar

"The LEGO Batman Movie" mit 90,2 Millionen US-Dollar

Ein starkes Startwochenende konnte letztlich nicht über den kommerziellen Mißerfolg der "Justice League" hinwegtäuschen. (© 2017 Warner Bros. Pictures)

Das Eröffnungswochenende ist meistens schon ein guter Indikator dafür, welcher der hier aufgezählten Filme wohl letztlich das Rennen gewinnent. Doch nur wer nach der Endabrechung die Nase vorne hat, kann sich für 2017 das Siegerkrönchen aufsetzen. Hier nun die Filme nach Rangordnung des besten Einspielergebnisses 2017.

Bestes Einspielergebnis weltweit (Stand: 13.12.17)

"Spider-Man: Homecoming" mit 880,2 Millionen US-Dollar

"Guardians of the Galaxy Vol 2." mit 863,6 Millionen US-Dollar

"Wonder Woman" mit 821,8 Millionen US-Dollar

"Thor: Tag der Entscheidung" mit 818,5 Millionen US-Dollar

"Logan" mit 616,8 Millionen US-Dollar

"Justice League" mit 570,3 Millionen US-Dollar

"The LEGO Batman Movie" mit 312 Millionen US-Dollar

Da scheint sich der jahrelange Kampf von Marvel ausgezahlt zu haben. Denn erst nach schier endlosen Diskussionen erklärte sich Sony dazu bereit, Marvel das Ruder für einen neuen Spider-Man-Film in die Hand zu drücken. Der Erfolg spricht für sich, auch der zweite Teil mit dem neuen Spider-Man wird wieder von Marvel entwickelt und auf die Leinwand gebracht. Ganz zu schweigen von "Avengers: Infinity War" im Jahr 2018. Denn dieser Film wird mit seinem zu erwartenden Erfolg zu den größten Kinoereignissen zählen, die es jemals gegeben hat.