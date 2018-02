Surface Phone fast fertig? Hier soll es noch haken

Die Entwicklung der Hardware des faltbaren Surface Phone sei mittlerweile abgeschlossen, doch noch kann Microsoft angeblich die Software knicken. Offenbar verhindern nur noch Probleme mit dem Betriebssystem und fehlende Optimierungen eine Veröffentlichung des Smartphone-Tablet-Hybriden, der schon seit geraumer Zeit Gegenstand von diversen Gerüchten ist.

Der finale Prototyp des Surface Phone ist mit einem flotten Snapdragon 845 ausgestattet und wird derzeit getestet, wie The WinCentral erfahren haben will. Demnach sei es möglich, dass Microsoft das Gerät noch im ersten Halbjahr 2018 zumindest offiziell zur Sprache bringt. Eine Veröffentlichung im zweiten Halbjahr soll aber davon abhängen, ob auch die Arbeiten an der Software abgeschlossen werden können – also dem Betriebssystem. Hier gebe es noch Probleme.

Optimierungen angeblich nicht abgeschlossen

Das Surface Phone wird angeblich mit dem Betriebssystem "Andromeda" ausgestattet. Hinter diesem Begriff verbirgt sich offenbar eine schlankere Version von Windows 10, die für mobile Geräte gedacht ist. Grundsätzlich dürfte das Smartphone mit seiner Hardware auch kein Problem mit dem OS haben: Schon der Snapdragon 835 ist dazu in der Lage, die Desktop-Version von Windows 10 anzutreiben – für den noch leistungsfähigeren Snapdragon 845 gilt das also auch.

Microsofts Smartphone soll faltbar sein, sodass es bei Bedarf zu einem Tablet auseinandergeklappt werden kann. Wenn Nutzer dies tun, kann sich die Benutzeroberfläche angeblich nahtlos auf die größere Bildfläche einstellen. Womöglich gibt es hier aber noch Schwierigkeiten oder Kinderkrankheiten. Zudem müssen sich dann anscheinend auch die Apps automatisch anpassen, was weitere Optimierungsarbeiten für den Hersteller bedeuten dürfte. Eben diese seien noch nicht abgeschlossen. Dennoch geht The WinCentral davon aus, dass wir das Gerät innerhalb des ersten Halbjahres 2018 zumindest zu sehen bekommen.