Surface Phone könnte Laptop-CPU erhalten – und Windows 10 Mobile

Microsoft hat zwar die Lumia-Smartphones beerdigt, doch Gerüchten zufolge soll das Surface Phone weiterhin in Arbeit sein. Womöglich ist sogar eine CPU der Laptop-Klasse an Bord – zumindest behauptet das der bekannte Leak-Experte Evan Blass. Allerdings soll weiterhin Windows 10 Mobile auf dem Gerät zum Einsatz kommen.

Über Twitter hat Evan Blass nun behauptet, Microsoft würde an einem neuen Smartphone arbeiten, das mit einem Laptop-Prozessor von Intel daherkommt. Zusätzlich hat er Bilder veröffentlicht, die das betreffende Smartphone zeigen sollen. In einem weiteren Tweet fügt er hinzu: "Das Smartphone ist weit mehr als nur ein Konzept." – und veröffentlicht weitere Fotos von dem Gerät. Da es unwahrscheinlich ist, dass Microsoft parallel an zwei Flaggschiffen werkelt, könnte es sich hier um das Surface Phone handeln, das angeblich im Sommer 2017 erscheint.

Windows 10 Mobile statt Windows 10

Laut MSPoweruser werde eigentlich erwartet, dass Microsoft das Betriebssystem Windows 10 Mobile einstampft und auch im mobilen Sektor auf die Desktop-Variante Windows 10 setzt. Allerdings soll das Surface Phone nun doch mit Windows 10 Mobile betrieben werden. Sollte der Windows-Entwickler diesen Weg gehen, könnte die mögliche Leistung eines Laptop-Prozessors in dem Smartphone weitgehend ungenutzt bleiben.

Auf dem Microsoft-Event Ende Oktober 2016 wurde bereits das Windows 10 Creators Update für Desktop-Systeme vorgestellt, das die Beantwortung von Smartphone-Nachrichten am PC ermöglicht, wie MSPoweruser berichtet. Sollte das Surface Phone also 2017 mit einem Laptop-Prozessor erscheinen, könnte dieses den nächsten Schritt einläuten. Unklar ist, wie sich so eine CPU auf die Akkulaufzeit auswirken könnte.